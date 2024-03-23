Генштаб: Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень

Розпочалася 759 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, повідомляє Ділова столиця.

Ситуацію на фронті оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed". Дані щодо наслідків наразі уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Семенівка Чернігівської області; Нескучне, Олександрівка, Дружба Сумської області; Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Очеретине, Новобахмутівка, Желанне, Новогродівка, Бердичі, Новоселівка Перша, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області та Роботине на Запоріжжі.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 даремних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ стримали 5 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, оборонці відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 10 разів, за підтримки авіації, атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій українських військ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 22 березня, засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розглядалося ухвалення кількох непублічних рішень.