Внаслідок нічної атаки "Шахедів" пошкоджено енергооб'єкти у двох областях

На Дніпропетровщині та у Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" є пошкодження енергетичних об'єктів, про постраждалих невідомо, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сили оборони Півдня.

Зазначається, що дрони РФ маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 7 годин.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині та у Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині.

"На Дніпропетровщині та у Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів. Інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки уточнюються.

Але зрозуміло, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей ворога".

Нагадаємо:

Сили українських ППО знищили 31 російський "Шахед" вночі на 23 березня.