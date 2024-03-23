ЦПД: На росТВ показали фейк з Даніловим про причетність України до теракту

Російські пропагандисти з телеканалу НТВ оприлюднили діпфейк із секретарем РНБО Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що "Україна причетна до теракту 22 березня", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ЦПД.

За даними ЦПД, для створення цього фейку вони використали кадри з телемарафону за 16 березня.

На відео вони замінили начальника ГУР Кирила Буданова на обличчя Данілова.

Також Центр протидії дезінформації вважає, що РФ хоче звинуватити Україну в теракті, аби покращити свою мобілізацію.

Тим часом ФСБ заявило, що підозрювані у теракті "мали зв'язки з Україною".

Нагадаємо:

Унаслідок теракту в підмосковському "Крокус Сіті Холі" ввечері 22 березня відомо про 93 загиблих і 107 госпіталізованих.