ЗМІ: США мають дані, що за терактом під Москвою стоїть ІДІЛ

США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє CBS News.

Посадовець США, що коментував на умовах анонімності, сказав, що Штати мають розвіддані, які підтверджують заяви ІДІЛ про їхню відповідальність за теракт, і не мають причин ставити цю заяву під сумнів.

Також співрозмовник сказав, що США завчасно повідомили Москву, що мають розвіддані про ймовірну підготовку теракту.

CBS News зазначають, що отримали підтвердження цього також від речниці Ради з нацбезпеки Адрієн Ватсон, не уточнивши, чи йдеться про обидва вищезазначених твердження, чи одне з них.

Раніше у Білому домі заявили, що ніщо не вказує на причетність України до стрілянини у концертній залі.

Нагадаємо, група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Після того у залі почалася сильна пожежа. На ранок у Росії заявили про понад 90 підтверджених загиблих.

8 березня посольство США у Росії та МЗС Британії попереджали про можливі теракти в Москві у найближчі дві доби.