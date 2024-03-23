Окупанти атакували "пункт незламності" на Херсонщині: поранено цивільних

Російські загарбники скинули з дрона вибухівку на пункт незламності в Новоолександрівській громаді Херсонської області, двоє людей отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА, прокуратура області.

Близько 10 години ранку ворог скинув вибухівку з дрона на "пункт незламності" в одному з сіл Новоолександрівської громади.

Поранення різного ступеня отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.