ОВА: У Харківській області можливі відключення світла за графіками

Відключення світла за графіками у Харкові та області можуть ввести тимчасово для стабілізації ситуації. Жителів просять підготуватися, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Він зазначив, що руйнування внаслідок ворожої атаки 22 березня дуже серйозні. У деяких частинах Харкова повернули світло, але роботи тривають. Незабаром планується вийти на пік потужностей.

"Варто завчасно підготуватись до можливого повторного зникнення світла: заряджені павербанки, необхідні для вас запаси питної та технічної води, їжі" , - попередив Синєгубов.

Енергетики закликають жителів Харківської області знизити навантаження на енергомережу: не користуватися одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикати прилади не в пікові години.

"Можливі й тимчасові планові відключення з технічних причин, щоб приєднати якомога більше споживачів" , - підкреслив голова Харківської ОВА.

Масштабна атака 22 березня

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну. Під ударом окупантів була енергетика.

Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація була у Харкові, у місті проблеми не лише зі світлом, але й з інтернетом, постачанням тепла та води. В "Укренерго" назвали вчорашню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.