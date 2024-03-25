ДТЕК внаслідок обстрілів втратив 50% генерації електроенергії – Yasno

Російська атака на енергосистему України стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення.﻿ Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергія Коваленко в ефірі телемарафону, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За словами Коваленка, через російські обстріли, ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.

"Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних об'єктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення - будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць" , - сказав він.

Коваленко зазначив, що станом на сьогодні всі області й міста України заживлені, однак зауважив, що найскладніша ситуація зараз у Харкові, бо це місто найбільше постраждало від обстрілів у контексті енергосистеми.

Ситуація зі світлом в Україні після російських ударів

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу.

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Сьогодні стало відомо, що крім Харкова та області, графіки відключень можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях.

Додамо, що 24 березня також повідомлялося, що в Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії.