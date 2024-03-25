У Франції оголосили найвищий рівень загрози нацбезпеці – прем'єр

У Франції після теракту у РФ оголошено найвищий рівень Vigipirate – системи оповіщення національної безпеки – "надзвичайна ситуація нападу".﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Він зазначив, що після нападу у Красногірську під Москвою сьогодні ввечері в Єлисейському палаці президент Еммануель Макрон скликав Раду оборони та національної безпеки.

"Враховуючи, що Ісламська Держава взяла на себе відповідальність за напад, а також та загрози нашій країні, ми вирішили підняти позицію Vigipirate до найвищого рівня: екстрений напад" , - написав Атталь.

Vigipirate (акронім: пильність та захист об'єктів від ризику терористичних атак) — це система оповіщення національної безпеки Франції. Наразі вона має три рівні: "пильність", "підвищена безпека/ризик нападу", "надзвичайна ситуація нападу".

Що відомо про теракт

У п'ятницю, 22 березня, в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох осіб, причетних до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ і заперечили участь у подіях України.