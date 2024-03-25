Курс валют НБУ на 25 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 березня знизився до рівня 38.9075 за 1 долар.

Курс євро знизився на 34 коп. до 42.1252 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 49.0974 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 20 коп. до 43.2979 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 12 коп. до 9.7564 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.907 500 EUR Євро 42.125 200 GBP Фунт стерлінгів 49.097 400 CHF Швейцарський франк 43.297 900 PLN Польський злотий 9.756 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.