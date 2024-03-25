Курс валют НБУ на 25 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 24 березня знизився до рівня 38.9075 за 1 долар.
Курс євро знизився на 34 коп. до 42.1252 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 49.0974 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 20 коп. до 43.2979 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 12 коп. до 9.7564 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.907 500
|EUR
|Євро
|42.125 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.097 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.297 900
|PLN
|Польський злотий
|9.756 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.