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Курс валют НБУ на 25 березня

Курс валют НБУ на 25 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 24 березня знизився до рівня 38.9075 за 1 долар.

Курс євро знизився на 34 коп. до 42.1252 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 49.0974 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 20 коп. до 43.2979 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 12 коп. до 9.7564 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.907 500 --0.0159
EUR Євро 42.125 200 --0.3441
GBP Фунт стерлінгів 49.097 400 --0.4715
CHF Швейцарський франк 43.297 900 --0.1968
PLN Польський злотий 9.756 400 --0.1161

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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