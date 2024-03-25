Знищення інфраструктури в Україні загрожує гумкатастрофою – Папа Римський

Папа Франциск у Ватикані згадав про "стражденну Україну" заявив, що нищення критичної інфраструктури в країні загрожує гуманітарною катастрофою.﻿﻿ Про це інформує Vatican News, повідомляє Українська правда.

Завершуючи богослужіння на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, Папа Франциск закликав не забувати у своїх молитвах про "стражденну Україну" і тих, хто опинився без електропостачання через нещодавні обстріли інфраструктурних об’єктів.