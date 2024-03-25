Польські фермери припинили акцію протесту на кордоні з РФ

Польські фермери призупинили акцію протесту на кордоні з РФ у Гжехотці. Фермери Вармінсько-Мазурського воєводства через пасхальні свята, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв'язку з майбутніми святами, хоча протестувальники були налаштовані більш рішуче, анонсуючи блокаду російського кордону мінімум на місяць.

Протестувальники здивовані тим, скільки товарів надходить до Євросоюзу з Росії. Фермери наголошують, що попри повномасштабне втручання в Україну, товарообмін із Росією постійно продовжується. Саме тому вони мають намір поновити акцію протесту вже наступного тижня.

Нові протести фермерів у Польщі

Нагадаємо, що польські селяни 20 березня організували нові загальнонаціональні акції протесту. У багатьох місцях утворилися затори, оскільки фермери перекрили тракторами дороги та перехрестя.

Повідомляється, що польські фермери заблокували один із пунктів пропуску зі Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами до Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не будуть запроваджені.

ЗМІ повідомляють, що польська влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна та тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.