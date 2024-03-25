В ISW спрогнозували, що дасть військам РФ захоплення Часового Яру

Якщо російські війська зможуть захопити Часів Яр на Донеччині, то це дасть їм хоч і обмежені, але суттєві оперативні переваги на цій ділянці фронту. Таку думку у щоденному звіті висловили в Інституті вивчення війни (ISW), повідомляє Дзеркало тижня.

Аналітики вказують, що захоплення Часового Яру та прилеглих територій ще більше закріпило б південно-західний фланг окупантів на ділянці Бахмут-Соледар.

У такому випадку, за даними Інституту, українським військовим доведеться відійти, а також розгортати артилерію ближче до передової, щоб перекрити логістику росіян на дорозі Соледар-Бахмут-Горлівка. Часів Яр також відкриє російським військам шляхи просування до Костянтинівки ‒ міської агломерації в Донецькій області, яку Росія вже давно розглядає як одну з головних оперативних цілей в Україні.

Наступ через Часів Яр забезпечує більш безпосередній шлях до цього міста, ніж можливі шляхи наступу з півдня вздовж траси Н-20 з боку Авдіївки або з південного заходу з району Торецька. Навесні 2022 року російські війська спробували і не змогли провести широке оперативне оточення українських сил у Донецькій області, яке мало на меті захопити український опорний пункт Слов'янськ.

В Інституті вказують, що російське командування може мати намір повторити спробу широкомасштабного маневру у 2025 році або пізніше, і просування на захід від Часів Яру створить додаткові умови для цієї можливої більш масштабної наступальної операції.

«Захоплення Часового Яру буде більш важливим з оперативної точки зору, ніж Авдіївки, але ISW не прогнозує, що російські війська швидко візьмуть цей населений пункт, якщо вони взагалі зможуть його взяти» , ‒ підсумували аналітики.

Нагадаємо, спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук заявив, що війська РФ постійно обстрілюють Часів Яр та за будь-яку ціну хочуть захопити місто.

За його словами, для російських військових Часів Яр важливіший за Бахмут, оскільки це вихід на висоти, з яких видно всю Костянтинівку і Дружківку. У місті нині не залишилося жодної вцілілої будівлі.