РФ за добу втратила в Україні понад 600 військових та 22 артсистеми – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 640 своїх військових, 11 танків, 22 артилерійські системи, 29 безпілотників, 3 засоби ППО та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 437 390 (+640) осіб,
- танків ‒ 6887 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25) од,
- артилерійських систем – 10877 (+22) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 726 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
- крилатих ракет ‒ 2010 (+18),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
- спеціальної техніки ‒ 1785 (+7).