РФ за добу втратила в Україні понад 600 військових та 22 артсистеми – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни з Україною приблизно 640 своїх військових, 11 танків, 22 артилерійські системи, 29 безпілотників, 3 засоби ППО та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали: