У Конгресі планують розпочати голосування за допомогу Україні після Великодня

Очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон хоче винести на голосування пакет з допомогою Україні після Великодня. Про це він заявив в інтерв'ю CBS, повідомляє Ліга.net.

"Він відданий тому, щоб винести це на голосування після Великодня і ми працюємо над цим законопроєктом" , – сказав Маккол.

Великдень у США цього року святкуватимуть 31 березня.

Він нагадав, що Джонсон зараз перебуває у "складній ситуації" щодо допомоги Україні, оскільки деякі конгресмени-республіканці мають намір усунути його з посади.

Маккол заявив, що відмова від допомоги Україні може ослабити США.

"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані, — це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими" , – наголосив він.

22 березня активна прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа, членкиня Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників.