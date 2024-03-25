В ГУР розповіли деталі ураження корабля "Ямал" у Севастополі
У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі ураження російського великого десантного корабля "Ямал" під час атаки на Севастополь 23 березня.
У ГУР зазначають, що був атакований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".
"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля", – йдеться в повідомленні.
У розвідці додають, що цей корабель брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.
"Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної Росії уточнюються", – зазначили в ГУР