В ГУР розповіли деталі ураження корабля "Ямал" у Севастополі

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі ураження російського великого десантного корабля "Ямал" під час атаки на Севастополь 23 березня.

У ГУР зазначають﻿, що був атакований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля" , – йдеться в повідомленні.

У розвідці додають, що цей корабель брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті.