НПЗ у Саратові атакував безпілотник, виникла пожежа — росЗМІ

У суботу, 23 березня, безпілотник атакував НПЗ у російському Саратові. За інформацією росіян, буцімто обійшлося без постраждалих. Про це написали у російському Telegram-каналі Astra.

За словами росіянам, дрон нібито вдалося придушити силами РЕБ, але він упав на територію нафтопереробного заводу. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів. БПЛА пошкодив операторську.

Зазначається, що ця атака стала вже 14-ю на нафтопереробні підприємства в Росії та на тимчасово окупованих територіях за три тижні.