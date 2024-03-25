РФ не остановится, если победит в Украине – посол США в Британии

Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі попереджає, що Росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні. З посиланням на Sky News, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Водночас посол "оптимістично налаштована" щодо того, що США виділять більше коштів для України, але "будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, я думаю, помиляється".

"Я була послом [у Франції та Монако] 2014 року і бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це все для Росії". Демократія, я думаю, поставлена на карту. Тому ми повинні підтримати Україну" , - підкреслила вона.

Гартлі додала, що "це важкі дні", після того як її запитали, чи не відчуває вона атмосферу, "майже порівнянну" з тією, що востаннє спостерігалася перед Другою світовою війною.