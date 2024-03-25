Буданов розповів про російські розробки морських дронів

Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що росіяни також мають розробки морських дронів. Під час телемарафону він зазначив, що такий комплекс окупантам вдалося використати лише один раз, усі інші спроби були невдалими, повідомляє Дзеркало тижня.

Очільник розвідки пов'язав невдачі РФ з технічними причинами.