В українських ВМС натякнули на підбиття російського корабля "Іван Хурс"

Під час атаки Сил оборони на Севастополь 24 березня, імовірно, було підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". Про це в ефірі Радіо Свободи заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Ліга.net.

"Є така підозра, що, скоріш за все, він теж тримав пошкодження. Як тільки ми зберемо всю інформацію з різноманітних джерел і верифікуємо, тоді зможемо нею оперувати як фактом" , – сказав він.

З тією ж інформацією виступили російські Telegram-канали. За їхніми даними, в "Івана Хурса" влучили нібито дві ракети.

Речник ВМС заявив, що Сили оборони можуть підтвердити ураження двох великих десантних кораблів загарбників – "Ямала" та "Азову".

За словами Плетенчука, один з них "одразу відправився на ремонт". Імовірно, йдеться про ВДК "Ямал".

Раніше Головне управління розвідки зазначало, що саме він зазнав критичних пошкоджень.