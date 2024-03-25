Нафтосервісний гігант SLB продовжує працювати в Росії – FT

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з Росії, попри тиск Заходу, який вимагає обмежити потік нафтодоларів для військової машини Кремля. Посилаючись на матеріали Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Нині компанія виконує свої контракти та не ухвалила жодного рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи за прикладом двох своїх найбільших конкурентів – Baker Hughes та Halliburton. Такі слова виконавчого директора Олів'є Ле Пеша цитує Financial Times.

«Тамтешня команда працює автономно і, на мою думку, певною мірою знаходиться «за завісою». Ми захищаємо наші активи і наших людей. Це наш пріоритет» , - сказав він у інтерв'ю.

Компанія SLB чинить опір тиску з боку українського уряду та правозахисних організацій, які стверджують, що її присутність у РФ допомагає отримувати доходи від продажу нафти, які використовуються для підтримки військових зусиль президента Владіміра Путіна.

У заяві SLB йдеться, що компанія рішуче заперечує заяви про те, що вона «будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України».

У березні 2022 року SLB припинила нові інвестиції та розгортання технологій у Росії, а в липні 2023 року, після ескалації санкцій, зупинила поставки продукції в країну. Але, на відміну від своїх конкурентів, вона все ще зберігає присутність у країні.

Ле Пеш додав, що SLB запровадила контроль «для запобігання і заборони будь-яких поставок і підтримки технологій» до Росії - крок, який, на його думку, в довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі з її морських нафтових родовищ.

Постачальники нафтосервісних послуг виконують більшу частину чорнової роботи для світової нафтогазової промисловості ‒ відповідають за все, від будівництва доріг і прокладання труб до буріння свердловин і перекачування нафти. Але вони також надають доступ до складних технологій, які є життєво важливими для підтримки розвідки та розробки складних бурових операцій.

«Російська промисловість розвалилася б без іноземних нафтосервісних компаній. Сировина, яку SLB допомагає видобувати в Росії, фінансує війну. Відхід компанії став би серйозним ударом для Путіна. Чого ж вони чекають?» , ‒ сказала старша дослідниця Global Witness, членкиня коаліції громадських організацій B4Ukraine Лела Стенлі, яка працює над тим, щоб відрізати Росію від грошей для ведення війни.

Західні уряди також з обережністю ставляться до посилення санкцій проти російської нафтогазової галузі через побоювання, що це може призвести до стрибка цін на сировину і дестабілізації світової економіки. Але деякі експерти стверджують, що ці побоювання перебільшені.