Латвія та Естонія пропонують відновити призов до армії членів НАТО

Два президенти країн Балтії закликали інші європейські країни зробити більше для підготовки до можливого збройного протистояння з Росією. Зокрема, розглянути всі варіанти - від призову в армію і спеціального податку на оборону до різкого збільшення військових витрат.﻿ З посиланням на Financial Times, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що європейським країнам необхідно повернутися до "рівня витрат часів холодної війни" і обговорити питання про повернення обов'язкової військової служби, щоб збільшити чисельність особового складу сил оборони.

"Необхідно серйозно обговорити питання про військову повинність" , - сказав Рінкевичс.

Останніми місяцями західні офіційні особи неодноразово попереджали, що Москва може поставити під сумнів положення про взаємну оборону військового альянсу, здійснивши гібридні або військові напади на Естонію, Латвію або Литву - три балтійські країни на східному фланзі НАТО - найближчими роками, після повномасштабного вторгнення на Україну 2022 року.

Ринкевичс визнав, що воєначальники воліють мати повністю професійні війська, і обов'язкова служба може виявитися непопулярною. Але збройні сили по всій Європі стикаються з труднощами під час набору, і призов допоможе створити більш боєздатні резервні сили для стримування Росії.

"Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто не хоче, щоб у нього вторгалися. І ніхто не хоче бачити, як це відбувається в Україні", - сказав він..

Зі свого боку президент Естонії Алар Каріс заявив, що варто розглянути можливість запровадження спеціального податку для фінансування військових закупівель, а Європа повинна прагнути до того, щоб зрівнятися зі США за витратами на оборону.

Литва, Латвія та Естонія останніми роками стрімко збільшили свої витрати на оборону, після того, як протягом останніх двох десятиліть неодноразово попереджали решту Заходу про російську агресію. Усі три країни витрачають на оборону більше, ніж встановлений НАТО цільовий показник у 2% від валового внутрішнього продукту, і прагнуть досягти 3%.

Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.