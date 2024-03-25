Росіяни атакували ракетами Київ, пошкодженний будинок

Російські терористи завдали ракетного удару по столиці України. Про це стало відомо у понеділок, 25 березня.﻿ Орієнтовно о 10:30 у Києві пролунала низка потужних вибухів.

Командування Повітряних сил писало про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та польоту ракет на столицю.

За інформацією начальника КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Також за даними КМВА, у Голосіївському районі міста в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

"Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються" , – зазначено в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував про виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці.