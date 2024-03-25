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Протиповітряна оборона знищила дві ракети над Києвом – командувач

Протиповітряна оборона знищила дві ракети над Києвом – командувач
Фото: Рixabay

Протиповітряна оборона знищила дві балістичні ракети над Києвом вдень 25 березня.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкодження житлового будинку внаслідок падіння ракет.

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