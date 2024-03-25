Протиповітряна оборона знищила дві ракети над Києвом – командувач
Протиповітряна оборона знищила дві балістичні ракети над Києвом вдень 25 березня.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пошкодження житлового будинку внаслідок падіння ракет.