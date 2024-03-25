Китай розробляє дрон, який зможе розділятися в повітрі на 6 частин

Китайські вчені розробили військовий безпілотник, здатний швидко розділятися на шість окремих частин у повітрі. Вони стверджують, що це технологічний прорив, який може змінити поле бою, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

За словами вчених з Нанкінського університету аеронавтики й астронавтики, нові пристрої швидші та ефективніші за традиційні багатороторні дрони, і мають здатність збивати з пантелику супротивників, несподівано розділяючись на великі групи на полі бою.

Ці дрони мають лише одну лопать, як у з'єднаному, так і розділеному стані, а їх дизайн був натхненний будовою кленового насіння. Вони можуть вільно літати, як звичайні дрони, і підтримувати зв'язок для виконання складних місій.

Попри свою незвичайну форму, вони мають ефективні показники польоту, які майже вдвічі перевищують багатороторні дрони аналогічного розміру.