Ракетна атака на Київ: кількість загиблих зросла (Оновлено)

У Києві внаслідок ракетної атаки вдень 25 березня відомо про дев'ятьох постраждалих. Раніше повідомлялося про п'ятьох поранених.

Про це повідомив﻿ мер Києва Віталій Кличко.

"Уже пʼятеро постраждалих в Печерському районі. Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували" , – йдеться в повідомленні.

Раніше Кличко повідомляв про чотирьох постраждалих, зокрема 16-річну дівчину, яку госпіталізували.

Оновлено. У ДСНС повідомили﻿, що кількість постраждалих у Печерському районі Києва зросла до 9 людей, двоє із них госпіталізовано.