У Польщі зростає підтримка участі польських військ у війні в Україні – ЗМІ

У польському суспільстві поступово починає зростати підтримка ідеї щодо можливої участі польських військ у війні в Україні. Про це йдеться у польському виданні RMF24, звертаючи увагу на останнє соцопитування центру United Surveys "Яку допомогу Польща повинна надати Україні?", повідомляє Укрінформ.

Згідно з опитуванням, найбільше підтримки у поляків викликає надання гуманітарної допомоги Україні (75%), військової в частині надання боєприпасів і легкого озброєння (67,6%), військової в частині важкого озброєння (54,1%), прийняття біженців (46,8%), надання фінансової допомоги (41,1%).

Водночас 27,1% поляків зараз не проти дозволу громадянам Польщі брати участь у бойових діях в Україні, а 9,4% не проти спрямування польських військ в Україну. Як зазначає видання, торік у межах схожого опитування підтримка для направлення польських військ в Україну була нульовою, а підтримка для дозволу польським громадянам воювати в Україні становила лише 3,4%. Доволі суттєве зростання підтримки щодо направлення як польських громадян, так і польських військ в Україну видання пов’язує з "ефектом Макрона" – нещодавніми висловлюваннями президента Франції, який не виключив направлення військ НАТО в Україну

Опитування United Surveys було проведено в Польщі 8-10 березня змішаним методом серед 1000 дорослих поляків.