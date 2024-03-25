Мобілізація: Комітет ВР розглядає бронювання військовозобов'язаних

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 25 березня продовжить розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію, на порядку денному – бронювання військовозобов'язаних. Про це заявив нардеп від Слуги народу Юрій Здебський, повідомляє Ліга.net.

"Статтю 23 пройшли [відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації]. Сьогодні розпочинаємо розглядати правки до статті 25 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. На порядку денному – бронювання військовозобовʼязаних" , – сказав він.

За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, заплановано розглянути ще 710 правок.

"Виходить, сьогодні пройдуть вже понад 50% законопроєкту" , – написав він.

Раніше глава комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха казав, що існує дві моделі економічного бронювання від мобілізації - та, яка "народилася" в Офісі президента (про 35 000 грн. – Ред.), і та, над якою працює його комітет.

За словами Наталухи, комітет пропонує модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критеріїв.