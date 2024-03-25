Посол США відреагувала на ракетну атаку Києва

Після чергової атаки РФ посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Україна потребує допомоги зараз, повідомляє Радіо Свобода.

«Сьогодні вранці Росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи в Києві. За останні 5 днів Росія запустила сотні ракет і безпілотників проти суверенної країни. Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна втрачати ні хвилини» , – написала вона в соцмережі Х.

Ця заява пролунала на тлі посилення російських атак та затримки допомоги США, оскільки розгляд питання допомоги Україні на 60 мільярдів доларів все ще триває в Конгресі.

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