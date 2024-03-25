Медвєдєв закликав "вбити всіх причетних" до теракту в Підмосков'ї

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що треба "вбити всіх причетних" до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня, повідомляє Українська правда.

Медвєдєв закликав вбити взагалі всіх, хто мав відношення до нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холі".

"Їх треба вбити? Треба. І це буде. Але набагато важливіше вбити всіх причетних. Усіх. Хто платив, хто співчував, хто допомагав. Убити їх усіх" , – зазначив Медведєв.

Нагадаємо, 22 березня ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, щонайменше 60 людей загинуло, понад 140 постраждали.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджують, що у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.

Глава Росії Володимир Путін стверджує, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".

За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.