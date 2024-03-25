Британська розвідка проаналізувала здатність РФ сформувати нові армії

Розвідка Великої Британії проаналізувала, чи здатна РФ сформувати і забезпечити дві нові армії, створення яких раніше анонсував російський міністр оборони Сергєй Шойгу, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 25 березня.

У розвідці зазначили, що точна дислокація і склад цих підрозділів не були названі, хоча найбільш вірогідним це буде поєднання механізованих бронетанкових артилерійських і логістичних підрозділів.

Цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями російської сторони про створення нових підрозділів і запланованим підвищенням рівня бригад до дивізій.

У відомстві додали, що враховуючи успішні зусилля Росії з набору особового складу, цілком ймовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані людьми.