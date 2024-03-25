У Bild вважають останню ракетну атаку по флоту РФ наймастабнішою

Українська атака на тимчасово окупований Севастополь 24 березня стала найбільшою з початку повномасштабної війни в Україні і перевершила удар Сил оборони по штабу Чорноморського флоту РФ у вересні. Про це пише ише Bild, повідомляє Новое время.

За даними видання, Україна запустила щонайменше п’ять західних крилатих ракет Storm Shadow і Scalp по Севастополю. Попередньо, щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі окупантів. Тільки одна ракета, ймовірно, була перехоплена, пише Bild.

Американський військовий експерт Тайлер Роговей після аналізу супутникових фото заявив, що великі десантні кораблі Ямал і Азов, які потрапили під удар, найімовірніше, не зазнали серйозних пошкоджень, повідомляє видання.

23 і вночі 24 березня в тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи. OSINT-аналітики писали про удари ракетами Storm Shadow по великому вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ. У Мережі також повідомляли про влучання дронів у нафтобазу біля селища Гвардійське.

24 березня СтратКом ЗСУ в Telegram підтвердив ураження великих десантних кораблів Ямал і Азов, а також центру зв’язку та кількох об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив вогневе ураження кораблів. Він зазначив, що в разі серйозних пошкоджень ВДК Чорноморського флоту РФ Ямал і Азов це стане новою суттєвою втратою для російських окупантів. Оскільки в них може залишитися лише три ВДК із 13, які були до 24 лютого 2022 року.

У Мережі також з’явилися супутникові фото будівлі, де, ймовірно, розташований вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ. На них чітко видно пошкодження.

25 березня Telegram-канал Astra з посиланням на джерела написав, що внаслідок атаки, окрім ВДК Ямал і Азов, було пошкоджено розвідувальний корабель Іван Хурс. ГУР Міноборони підтвердило тільки ураження корабля Ямал, який перебував на ремонті на судноремонтному заводі ЧФ, заявивши, що пошкодження — критичні.