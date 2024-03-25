Голова СБУ анонсував нові надсекретні операції проти росіян

Голова Служби безпеки України Василь Малюк анонсував низку складних та секретних спецоперацій українських військових та силовиків на території Росії у 2024 році.﻿ Про це очільник СБУ розповів у довідці про роботу за 2022-2024 роки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія – країна-фейк. Готуємо для них сюрпризи" , - попередив Малюк.

Для активних боїв на морі СБУ готує морські дрони "Sea Baby" у кількості 35 штук. Перший вже показали громадськості, він отримав символічну назву "Авдіївка".

Крім того, в СБУ готуються до нових, надсекретних операцій.