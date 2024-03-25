У Кабміні хочуть націоналізувати майно ексміністра Табачника

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича та колаборанта Дмитра Табачника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні міністерства.

"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна.

Табачник Дмитро Володимирович, колишній міністр освіти України, який після подій Революції Гідності виїхав за межі України та на сьогоднішній день перебуває на тимчасово окупованих територіях" , – йдеться в повідомленні.

Міністерства зазначає, що Табачник вів підривну діяльність проти України ще до початку повномасштабного російського вторгнення, контактуючи з представником російської спецслужби.

Під час повномасштабного вторгнення разом з представниками вищих органів влади РФ, ексміністр організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.