Молдова хоче разом з Україною ловити ухилянтів у Придністровському регіоні

Прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухильників, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон. ﻿Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос. З посиланням на молдовські ЗМІ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, - це чоловіки віком від 18 до 60 років" , - заявив він.

За словами міністра, значною мірою українські ухилянти використовують Придністровський регіон.

"Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України" , - заявив Ефрос.

Він зазначив, що у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.