Молдова хоче разом з Україною ловити ухилянтів у Придністровському регіоні
Прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухильників, які намагаються втекти з України через Придністровський регіон. Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос. З посиланням на молдовські ЗМІ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, - це чоловіки віком від 18 до 60 років", - заявив він.
За словами міністра, значною мірою українські ухилянти використовують Придністровський регіон.
"Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України", - заявив Ефрос.
Він зазначив, що у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.
"Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти і запобігти нелегальній міграції", - заявив міністр.