У ЄС розповіли, чи можлива співпраця з РФ для протидії тероризму

У ЄС за певних умов допускають спільну взаємодію з РФ для протидії тероризму після теракту під Москвою, однак наразі "важко уявити", що на цьому етапі буде основа для співпраці з країною, втягнену у повномасштабну агресію. Про це заявив на брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Стано відповідав на питання про можливість співпраці між ЄС та Росією для спільної боротьби з тероризмом на тлі стрілянини у російському Підмосков'ї, що забрала життя 137 людей. Відповідальність за атаку на себе взяла терористична "Ісламська держава".

Він нагадав, що після початку незаконної агресії Росії проти України ЄС в основному зупинив усі види співпраці з Росією у зв’язку з тим, що вона нехтує гуманітарним та міжнародним правом.

"Але у той самий час ми були дуже чіткими у засудженні того, що сталося у Москві. На наш погляд, це була, без сумніву, терористична атака. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, відповідає міжнародному праву, тоді ЄС, напевно, не відмовив би" , – сказав Стано.

Але, як він додав, на цьому етапі "ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, тобто Росію, у незаконну війну… з режимом, який пригноблює своє місцеве населення".

"Тож дуже важко уявити, якою була б основа співпраці" , – сказав речник.