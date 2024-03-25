У Нацбанку назвали фактор впливу на валютний ринок України

Позитивні зрушення в питаннях отримання міжнародної фінансової допомоги повинні посприяти збереженню стійкості валютного ринку України, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у підсумках засідання Комітету з монетарної політики (КМП) НБУ 13 березня, під час якого було підтримано рішення знизити облікову ставку з 15 до 14,5%.

Як зазначається в повідомленні, наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. В його межах уже в березні-квітні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 6 млрд євро.

"Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд доларів. Це дасть змогу наростити обсяг міжнародних резервів до нового рекордного рівня, що посилить спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість та підтримувати помірну інфляцію" , - йдеться в повідомленні.

Ситуація на ринку

Як зазначили в НБУ, після тимчасового грудневого сплеску чистого попиту на валютному ринку вже в січні - березні тиск на міжнародні резерви суттєво зменшився. Цьому передусім сприяли помірніші бюджетні видатки, а також стрімкіше, ніж очікувалося, збільшення потужностей морського коридору, що забезпечило розширення експорту.

"Активна присутність НБУ на валютному ринку з дотриманням принципів керованої гнучкості сприяла помірним двостороннім коливанням обмінного курсу, зростанню глибини валютного ринку та стабілізації курсових очікувань, що послабило спекулятивні мотиви гри проти гривні. Помітний ефект мало й посилення валютного нагляду, зокрема щодо заходів з повернення валютної виручки в Україну. Все це дало змогу НБУ відчутно скоротити інтервенції з продажу валюти" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, в умовах сталого зниження інфляції та стійкої ситуації на валютному ринку надалі поліпшувалися й інфляційні очікування більшості груп респондентів. Це, зі свого боку, сприяло збереженню інтересу до гривневих інструментів.