Польща розмістить військову вертолітну авіабазу біля кордону з Україною

У місті Свіднік Люблінського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, буде створено нову авіабазу, де дислокуватимуться військові гелікоптери, повідомляє Укрінформ.

Лист про наміри створення авіабази у понеділок у Свідніку, який є містом-сателітом Любліна, підписали віцепрем'єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом з воєводою Люблінського воєводства, мером Любліна і головою правління аеропорту в Любліні.

“Ми підписали лист про наміри між Міністерством національної оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством і Люблінським аеропортом у зв’язку з інвестицією, запланованою польськими збройними силами - розміщенням постійної вертолітної авіабази тут, у Свідніку, в Люблінському аеропорту, який обслуговуватиме Збройні сили РП” , - цитує Міністерство у мережі X слова Косіняка-Камиша.

За його словами, незабаром буде підписано відповідну угоду з цього приводу.

Він повідомив, що в цьому місці дислокуватимуться гелікоптери Сухопутних військ, які Польща модернізовуватиме й закуповуватиме, а також навчатимуться пілоти.

Косіняк-Камиш підкреслив, що створення цієї авіабази буде суттєвим посиленням східного флангу НАТО.