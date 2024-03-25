У Німеччині заявили, що Шольц запобіг "ядерній війні" в Україні
Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив, що канцлер Олаф Шольц "запобіг ядерній війні" своєю поїздкою до Китаю у 2022 році. Про це він сказав у інтерв'ю Die Rheinpfalz, повідомляє Ліга.net.
За його словами, поїздка Шольца до Пекіну у листопаді 2022 року "так само сприяла безпеці України та Європи".
Він зазначив, що тоді китайський диктатор Сі Цзіньпін висловився проти застосування ядерної зброї у війні Росії проти України.
"Це був дуже важливий сигнал", – сказав Мютценіх.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що сьогодні "геополітична напруженість та недовіра" збільшили ризик ядерної війни до найвищої точки за останні десятиліття.