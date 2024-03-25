Politico вважає Францію не найкращим варіантом для українських біженців

Коли справа доходить до прийому біженців з України, Франція значно відстає від решти країн Європейського Союзу. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

За оцінками, 4,3 мільйона українських біженців зробили блок своїм тимчасовим будинком з моменту повномасштабного вторгнення Росії. За допомогою статусу "тимчасового захисту" ЄС, який дає сотням тисяч людей, які рятуються від війни право працювати, жити та навчатися в межах його кордонів.

"В січні Франція повідомила лише про 64 720 біженців з України, які перебувають під тимчасовим захистом" , — зазначає видання.

Для порівняння, Німеччина прийняла понад 1,2 мільйона біженців, а Польща — майже 1 мільйон, згідно з даними Євростату. Кількість біженців у Франції значно менша, ніж в Ірландії, яка прийняла понад 100 000 українців серед 5 мільйонів своїх мешканців.

Ці дані є ще більш вражаючими, якщо порівняти їх з чисельністю населення країн: Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина та Болгарія приймають понад 25 біженців на 1000 громадян. Франція, навпаки, приймає менше ніж одного біженця на 1000 громадян.

Жерар Садік з неурядової організації La Cimade каже, що приблизно 30 000 українських біженців не охоплені французьким підрахунком. Мова також відіграє певну роль: слов'яномовні країни прийняли велику кількість біженців з України. Але, аналітики зазначають, що окрім мови, частково на різке відставання Франції впливають такі фактори, як географічна близькість до України, фінансова підтримка біженців і вже сформована мережа громад.

"Наскільки я розумію, Франція просто не відповідає жодній з цих трьох вимог" , — сказала Євгенія Близнюк, генеральний директор і засновник дослідницької компанії Gradus, яка досліджувала досвід українських біженців за кордоном.

Правозахисники також вказують на мовні бар'єри та знамениту бюрократію та тяганину у Франції. Натомість в інших країнах, таких як Німеччина, підтримка організована переважно на державному рівні, а у Франції до прийому українців приєдналися асоціації та місцеві жителі.