В Україні знеструмлені 400 населених пунктів: є нові відключення

На ранок знеструмлено 401 населений пункт. Через бойові дії є нові знеструмлення у 4 областях: Донецькій, Миколаївській, Сумській й Херсонській. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Херсонській областях" , — йдеться у повідомленні.

Через технологічні пошкодження є знеструмлення в Запорізькій й Сумській областях.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.