Завершення опалювального сезону в кожному регіоні буде вирішуватися окремо

У регіонах, де існують пошкодження чи руйнування енергетичної інфраструктури, питання завершення опалювального сезону вирішуватиметься у кожному конкретному місті окремо. Водночас енергетики не бачать проблем із завершення сезону в березні та необхідності підігріву, коли температура не висока. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Дзеркало тижня.

“В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть, я думаю, прийматись окремо. Ми знаходимось в комунікації з місцевою владою, для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону” , – уточнив Володимир Кудрицький.

На думку очільника “Укренерго”, дійсно є потреба у частини користувачів у нагріві приміщень, якщо навколишня температура є у межах +12…+14 С. Однак в цілому по Україні додаткове навантаження внаслідок використання нагріваючих пристроїв, не матиме наслідків для системи.