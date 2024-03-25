Вартість автогазу на заправках за тиждень зросла на 20 копійок

З 18 по 25 березня вартість скрапленого газу на стелах АЗК зросла на 0,21 грн/л, до 28,11 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

Наприкінці тижня великі паливні мережі — ОККО і WOG — збільшили вартість газу на 0,50 грн/л, до 29,49 грн/л і 29,48 грн/л. Аналогічний маневр здійснила на вихідних і мережа SOCAR.

Також на 0,50 грн/л здорожчав ресурс в "Авантаж 7", до 26,45 грн/л. Меншими темпами вартість зростала в інших операторів.

Динаміку цін на роздрібному ринку обумовлено збільшенням вартості газу на аукціоні й високим валютним курсом. Нагадаємо, на аукціоні внутрішніх виробників минулого тижня газ здорожчав на 778 грн/т (0,42 грн/л), а ось із початку березня вартість зросла на 1 742 грн/т (або 0,94 грн/л). Водночас курс долара до гривні за тиждень зріс на 0,25 грн/$, за 25 днів березня — на 0,8 грн/$ (+2%).

Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом слід очікувати подальшого зростання цін на автогаз як у преміальних мережах, так і у дискаунтерів.

"Газ може додати 0,30-0,50 грн/л або й більше залежно від конкурентного середовища і собівартості ресурсу" , — зазначили в одній із мереж.

Частина опитаних операторів вважає, що ціни втримаються у рамках 30 грн/л, інші прогнозують зростання вище.