Теракт у Москві є руйнівним нагадуванням про те, що загроза глобального ісламського джихадизму ніколи не зникала. Американська розвідка вважає, що бійня у "Крокус Сіті Холл" була справою рук Ісламської держави провінції Хорасан, або "Вілаят Хорасан". Про це пише The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

Не варто вважати, що Ісламська держава (ІД) забула і про Європу. Лише минулого літа з'ясувалося, що іракські служби безпеки передали МІ-6 розвідувальні дані про те, що ІД планує великий напад у Великій Британії, також спрямований проти великого громадського зібрання. І лише кілька днів тому німецька поліція заарештувала двох терористів з "Вілаят Хорасан", які планували збройний напад на шведський парламент.

"Захід не бажає протистояти цій зростаючій загрозі віч-на-віч, так само, як він так невдало протистояв агресії з боку Росії в Україні та Ірану як на Близькому Сході, так і тут, в Європі, де Тегеран також продовжує планувати жорстокі терористичні атаки й стоїть на порозі отримання ядерної зброї" , — зазначає видання.

На щастя, нещодавні плани нападів ІД у Британії та Швеції, як і сотні інших джихадистських змов поки що були зірвані завдяки проникненню розвідки. Але Москва демонструє, що розвідка сама по собі не може зупинити атаки.

Філіал "Вілаят Хорасан" базується в Афганістані з 2014 року. Сили коаліції суттєво знищили його до моменту виведення військ у 2021 році, після чого кількість атак і планів нападів по всьому світу передбачувано зросла внаслідок значного зменшення можливостей США збирати розвіддані та здійснювати прямі військові дії. Це виведення поставило під загрозу громадян і підбадьорило джихадистів, а також інших ворогів, таких як Путін, який, без сумніву, сприйняв слабкість Заходу як зелене світло для руйнування України.