В ОВА показали, які фортифікаційні споруди будують на Запоріжжі
Запорізька обласна державна адміністрація розповіла, які фортифікаційні споруди будують в регіоні для захисту від росіян, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Запорізька обласна військова адміністрація.
"Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров провів виїзну нараду на локаціях будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку".
Повідомляється, що фортифікації будують по всій Запорізькій лінії фронту. Планується звести на кожній локації комплекс споруд для особового складу Сил оборони й військової техніки. Також зазначається, що будівництво відбувається в тісній комунікації з військовими.