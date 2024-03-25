В ОВА показали, які фортифікаційні споруди будують на Запоріжжі

Запорізька обласна державна адміністрація розповіла, які фортифікаційні споруди будують в регіоні для захисту від росіян, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Запорізька обласна військова адміністрація.

В ОВА показали, які укріплення будуть на Запоріжжіhttps://t.co/kcff8jUa8K pic.twitter.com/r48bvnYEl2 Реклама: — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 25, 2024

"Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров провів виїзну нараду на локаціях будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку".

Повідомляється, що фортифікації будують по всій Запорізькій лінії фронту. Планується звести на кожній локації комплекс споруд для особового складу Сил оборони й військової техніки. Також зазначається, що будівництво відбувається в тісній комунікації з військовими.