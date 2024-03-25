ОВА: В Одесі почнуть вмикати електроенергію на дві-три години на добу

Жителям Одеси почнуть вмикати електроенергію на дві три години на добу, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє "Ділова Одеса".

За його словами, наразі без світла в регіоні перебувають понад сто тисяч абонентів. У місті та області також тривають ремонтні роботи тривають. До вечора енергетики намагатимуться збільшити кількість тих, у кого є електрика.

Також він зазначив, що у місті не будуть завчасно вимикати опалювальний сезон, оскільки це недоцільно.

"Ми сіли порахували. Якщо сьогодні це відключити, а на вулиці холодно, то всі увімкнуть кондиціонери, обігрівачі. Ми заощадимо 10 мегават, а отримаємо навантаження плюс 20. Тому вирішили не відключати" , - сказав Кіпер.

Водночас мер міста Геннадій Труханов заявив, що в результаті обстрілу РФ було зупинено роботу ТЕЦ, двох котелень і насосних станцій "Інфоксводоканалу".

"Водопостачання та водовідведення відновлено. Дві котельні в Пересипському районі працюють, ТЕЦ запускають" , - уточнив він.

За словами Труханова, в Одесі відкрили 161 комунальний "Пункт незламності". Там можна зігрітися, випити чай/каву, зарядити гаджети.

Обстріл Одеси

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Повідомлялось, що мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, в ДТЕК зазначили, що вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго". Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Наразі в Одесі не працює громадський електротранспорт, а дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи.