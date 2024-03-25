Зеленський назвав завдання для ЗСУ на сході Чорного моря

Українським захисникам необхідно позбавити російських окупантів можливості оперувати у східній частині Чорного моря, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Глава держави з нагоди 32-ї річниці створення Служби безпеки України привітав співробітників СБУ зі святом.

У ході свого виступу президент нагадав про далекобійність та прицільність українських дронів як у небі, так і на землі.

Зеленський розповів, що Україна очікує від СБУ ще більшої результативності у боротьбі з окупантами.

"Російським військовим кораблям вже не місце в західній частині Чорного моря і поблизу нашого Криму, але нехай вони втратять можливість оперувати і на сході Чорноморської акваторії", - зазначив глава держави.

За його словами, кожен окупант уже розуміє, що ніде на території нашої країни він не може почуватися спокійно, "але ворог має втратити ще більше логістики, ще більше штабів, складів - ще більше матеріальної основи цієї війни".

Успіхи України у Чорному морі

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що росіяни поступово втрачають контроль над Чорним морем та відступають у східну акваторію.

Це відбувалося на тлі низки успішних ударів українських захисників, під час яких було знищено кораблі Чорноморського флоту РФ та штаб Чорноморського флоту у Севастополі.

Зокрема, для атак застосовували надводні дрони Служби безпеки України Sea Baby. Зеленський зазначав, що створення першого у світі флоту морських безпілотників призвело до того, що Росія не може використовувати Чорне море як плацдарм.