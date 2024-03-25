У Луцьку завершують опалювальний сезон: мер назвав дату

У Луцьку вже у четвер, 28 березня, завершують опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили на тлі потепління, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення мера Луцька Ігоря Поліщука в Telegram.

"Опалювальний сезон у місті припиняємо у четвер. Таке рішення прийнято з урахуванням прогнозованого стійкого підвищення температури, для недопущення перегріву будинків та з метою економії коштів городян та необхідності ефективно використовувати енергоносії" , - написав міський голова.

Він також уточнив, що "Луцьктеплоенерго" буде готове відновити подачу тепла у лікарнях у разі їхнього запиту на тлі зниження температури.

Завершення опалювального сезону

Нагадаємо, у кількох містах України вже анонсували завершення опалювального сезону. Це відбувається на тлі удару російських окупантів з української енергетики та потепління.

Зокрема, з 20 березня опалення почали відключати у Херсоні через прогнозоване потепління.

При цьому голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов нещодавно заявляв, що в Україні можливе дострокове завершення опалювального сезону через плюсову температуру повітря.