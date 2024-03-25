По всій Україні знову повітряна тривога через загрозу балістики (Оновлено)

Ввечері 25 березня на всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет Росією, вона тривала майже годину, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють онлайн "Мапа тривог України", Повітряні Сили ЗСУ у Telegram, "Суспільне".

За даними ПС, існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Ракети летять на Одесу, через Кіровоградщину на Кременчук, і на Полтаву.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що в Одесі було чутно звук вибуху.

Оновлено: Столичний метрополітен повідомив, що поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття.

Містянам також нагадують, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Оновлено: О 18.12 пішли відбої.

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