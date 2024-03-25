Законопроєкт про долю Telegram вже у Раді: що пропонують нардепи

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким передбачено державне регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, зокрема і месенджера Telegram, повідомляє Ділова столиця.

Законопроєкт з'явився на сайті﻿ парламенту у понеділок, 25 березня.

Авторами документу є 12 надепів від різних фракцій — зокрема й від пропрезидентської "Слуги народу".

У пояснювальній записці зазначається, що запропоноване чинним законом "Про медіа" регулювання залишилося неповним, що проявилося в неможливості ефективного реагування з боку держави на низку проблем в інформаційній сфері.

"В умовах повномасштабної агресії проти України ці проблеми створюють очевидні загрози національній безпеці. Цей законопроєкт покликаний надати державним органам відповідний інструментарій" , – йдеться у законопроєкті.

Проєкт закону встановлює вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до інформації на вимогу розкривати структуру своєї власності та джерела фінансування. При цьому умови не допускають діяльність в Україні суб'єктів у сфері медіа, які належать або фінансуються резидентами держави-агресора Росії.

Документом також пропонується встановити законодавчу презумпцію, згідно з якою неможливість здійснити перевірку через відсутність комунікації з провайдером (і через відсутність представництва, і через ненадання витребуваних документів та інформації) є підставою для визнання структури власності такого провайдера непрозорою.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи, а також надавачі фінансових послуг, не мають права використовувати платформи спільного доступу до інформації з непрозорою структурою власності їхніх провайдерів.

Також не допускається встановлення зазначених платформ і пов'язаних із ними сервісів на пристрої, що використовуються для службових цілей, відповідно до практики деяких країн ЄС і Швейцарії.

"Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом РФ, російським регулятором інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами" , – йдеться у пояснювальній записці.

Позаяк співавтор законопроєкту — нардеп від "Євросолідарності" Микола Княжицький запевнив, що законопроєкт про регулювання Telegram не стосується власників каналів.

"Ми маємо зробити усе, щоб забезпечити кібербезпеку в країні" , — заявив депутат журналістам Новини Live.

Законопроєкт вже направлено на розгляд профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, 14 лютого речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що платформа Telegram містить у собі "цілу низку загроз для України". За його словами, загрозу для безпеки держави становлять не окремі медіа, що є на платформі, а сама соцмережа.

Водночас він зазначив, що Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, щоб працювати за прозорими правилами.

У Telegram натомість відповіли, що платформа є повністю безпечною для українців.