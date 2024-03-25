У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкового ракетного удару

Аварійно-рятувальні роботи у Києві після вранішнього ракетного удару завершено, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Києві.

"Станом на 18:30 аварійно-рятувальні роботи у столиці завершено… На місці обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, армія Росії вранці 25 березня завдала повітряного удару по Києву. Наразі відомо вже про 10 постраждалих у Печерському районі Києва. Удар завдано найсучаснішою російською гіперзвуковою крилатою акетою ЗМ22 "Циркон".